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الاحتلال يهدم محلين تجاريين ومنزلاً في الضفة الغربية

2024-07-10

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم محلين تجاريين ومنزلاً بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بعدد من الجرافات، وهدمت محلين تجاريين كما اقتحمت قرية أم طوبا بمدينة القدس، وهدمت منزلاً.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت في تقرير لها أن سلطات الاحتلال هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 318 منزلاً ومنشأة بالضفة الغربية ووزعت أوامر بهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.

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