نتائج جيدة للاعبي السويداء في بطولة الجمهورية التصنيفية الثانية بكرة المضرب

السويداء-سانا

حقق لاعبو السويداء بكرة المضرب نتائج جيدة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية التصنيفية الثانية التي استضافتها مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وتمثلت النتائج المحققة بحصول اللاعبة بيسان جمول على المركز الأول بفئة تحت 14 عاماً وليث الحسن بفئة تحت 16 عاماً ومجد جمول بفئة الرجال وجوليانا مزهر بفئة السيدات على المركز الثاني.

وذكر مدرب السويداء وسيم زينية في تصريح لـ سانا أن مشاركة السويداء بالبطولة تمثلت بـ 18 لاعباً، تأهل 8 لاعبين منهم للدور نصف النهائي ما يدل على المستوى الفني الجيد لهم، ويعكس العمل المشترك مع المدربين رامي مقلد وريم خداج إضافة لتعاون الأهالي وتوفير التسهيلات المقدمة من الملاعب المخصصة للتدريب.

عمر الطويل

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