ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد ثلاثة أيام من الانخفاض، بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي وتحسن توقعات خفض أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 21 سنتاً إلى 84.87 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً إلى 81.67 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.923 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تموز الجاري، فيما تراجعت مخزونات البنزين 2.954 مليون برميل.

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