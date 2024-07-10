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القوات اليمنية تستهدف سفناً تابعة للعدو الإسرائيلي

2024-07-09

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهدافها ثلاث سفن في الخليج العربي وخليج عدن، رداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ في قطاعِ غزة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن القوات اليمنية قولها في بيان اليوم: إن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت ثلاث عمليات عسكرية، حيث استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة سفينة نيرسم سون واريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو المسير استهدف سفينة مارثوبولس في الخليج العربي بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، مشيراً إلى أن استهداف السفينةِ جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

كما أوضح البيان أن سلاح الجو المسير استهدف أيضا سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي في خليجِ عدن بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققت العملية هدفَها.

وجدد البيان التأكيد على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ.

 

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