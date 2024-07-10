المكتب الإعلامي في غزة: مجزرة مدرسة العودة تأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة فظيعة بحق النازحين في مدرسة العودة بمنطقة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 30 شهيداً غالبيتهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، مشيراً إلى أن هذه المجزرة تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.

وأوضح المكتب في بيان أن مجازر الاحتلال تتجدد بشكل متلاحق، حيث جاءت هذه المجزرة بعد ست مجازر أخرى في وسط القطاع خلال الساعات الماضية، ما رفع أعداد الشهداء إلى 60 شهيداً جلهم أطفال ونساء.

ولفت البيان إلى أن هذه المجازر تأتي في ظل تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة وإحراقه المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية ونقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة، محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني.