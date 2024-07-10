نيبينزيا: القوات الروسية لا تهاجم أهدافاً مدنية في أوكرانيا

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القوات الروسية لا تهاجم أهدافاً مدنية في أوكرانيا، لافتاً إلى أن النظام الأوكراني ينتهك القانون الإنساني الدولي بنشره أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إن “المأساة التي وقعت في كييف جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان يمكن تجنبها لو لم تنشر أوكرانيا أنظمة دفاع جوي في المناطق السكنية”، موضحاً أن القوات الروسية توجه ضرباتها، فقط ضد الصناعة العسكرية في أوكرانيا وقواعد الطيران التابعة لقوات كييف.

وأوضح نيبينزيا أن أحد الأهداف في كييف كان المصنع الذي يحمل اسم “أرتيوم”، وهو أحد أكبر الشركات الفرعية التابعة لشركة “أوكرو أوبورون الصناعية”، وأحد المنتجين الرئيسيين لصواريخ الطائرات والأسلحة والذخيرة، مؤكداً أن “هذا الهدف، وفقاً لبيانات المراقبة ووفقاً لشهادة سكان كييف أنفسهم، قد تم تدميره”.

وأضاف إنه “نظراً لأن المصنع يقع على بعد حوالي كيلومترين من مستشفى الأطفال المتضرر، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي أصابه كان يهدف على وجه التحديد إلى اعتراض الصاروخ الروسي الذي أصاب المصنع”.

وأكد نيبينزيا أنه كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي لو أن نظام كييف لم ينتهك القانون الإنساني الدولي بنشره أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن رعاة نظام كييف يغضون الطرف مع ذلك عن مثل هذه الانتهاكات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت في وقت سابق قصف أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة “الناتو” في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم، مؤكدة أن الصور ومشاهد الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة أن الدمار الحاصل كان جراء سقوط صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أطلق من إحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات المنصوبة في المدينة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc