الصين تجدد رفضها التدخل الأمريكي بشؤونها الداخلية

بكين-سانا

جددت الصين رفضها القاطع للتدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية ولا سيما في القضايا المتعلقة بإقليم التيبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في المؤتمر الصحفي الدوري “إن موقف الحكومة الصينية من القضايا المتعلقة بمنطقة شيزانغ /التيبت/ ثابت وواضح لأن شؤون هذه المنطقة هي شؤون داخلية صينية لا تقبل أي تدخل من جانب أي قوى خارجية”.

وحذر جيان الولايات المتحدة من خطورة وحساسية القضايا المتعلقة بالمنطقة المذكورة، داعياً واشنطن الى ضرورة احترام المصالح الأساسية لبكين، والالتزامات التي قطعتها بشأن القضايا المتعلقة بهذه المنطقة.

واستنكر المتحدث الصيني تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ التدخلية بشؤون منطقة التيبت وقال “إن الناتو بصفته من بقايا الحرب الباردة ويعد أكبر كتلة عسكرية في العالم، يواصل التوسع خارج حدوده، ويؤجج المواجهة”، مشيراً إلى أن ما يسمى بأمن حلف شمال الأطلسي يبنى في أغلب الأحيان على انعدام الأمن لدى الآخرين، وما يفعله يعرض العالم والمناطق لخطر أمني كبير.

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