(ننتظر القطار)… عرض مسرحي بثقافي طرطوس

طرطوس- سانا

استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس العرض المسرحي (ننتظر القطار) الذي يقدم بالتعاون مع مركز /نغم وقلم/ وفريق /مهارات الحياة/ ضمن البرامج والأنشطة التعليمية الترفيهية للأطفال.

ويحاكي العمل الذي يعرض للمرة الأولى فكرة التردد بالسفر وتفضيل البقاء على أرض الوطن رغم كل الصعوبات والعوائق الاجتماعية كما قال مخرج النص ومؤلفه حسن نصر في تصريح لمراسلة سانا.

وأضاف: إن فكرة العمل أتت بناء على سؤال طرحه عليه طفل بعمر 12 عما إذا كان يحبذ السفر أم لا ليكون الجواب عملا مسرحيا للتنبيه إلى خطورة وتأثير فكرة السفر على جيل الأطفال.

وبحسب نصر فإن خلاصة المسرحية تتمثل بانتظار الأمل من خلال محاكاة التفكير الحالي وتأرجح أفكار الشباب ما بين السفر والبقاء وخطورة ذلك على هجرة العقول وأصحاب الكفاءات العلمية والمهنية وهم الأساس الذي يحتاجه الوطن لإعادة إعماره.

كما يحوي العرض الذي تتخلله فقرات فنون شعبية من تدريب أنس حرفوش لإضافة إيقاع موسيقي مناسب وتقديم عادات اجتماعية معينة، مشاهد عودة بعض المسافرين من الغربة بعضهم بحال مادية جيدة لكن شبابهم وصحتهم استهلكوا في رحلة البحث عن الأرزاق ولم يحققوا غايتهم من هذا السفر.

شارك بالعرض مجموعة من الأطفال من عمر 9 سنوات حتى 14 سنة كان لبعضهم مشاركات سابقة مكنتهم من أداء المشاهد بصورة معبرة بعد تدريبات استمرت نحو ثمانية أشهر تخللها بعض الصعوبات التي تجاوزها الأطفال بهدف تقديم محتوى مسرحي هادف.

ووجد عدد منهم وهم ميرا حيدر ومحمد بري وشيماء المحمود أن المسرح تجربة غنية نستطيع من خلالها تقديم محتوى فني هادف وبأساليب عدة مع إمكانية الاستعانة بفنون أخرى تكرس فكرة العمل فضلاً عن كون المسرح ينمي خيال وموهبة وشخصية الطفل ويعزز فكرة النص في ذاكرته.

فاطمة حسين

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