مصرع 23 شخصاً والبحث عن 35 مفقوداً إثر انهيار أرضي في جزيرة سولاويسي الأندونيسية

جاكرتا-سانا

لقي 23 شخصاً مصرعهم واعتبر 35 آخرون في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب وقع الأحد الماضي في جزيرة سولاويسي الأندونيسية.

ونقلت رويترز عن مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ قوله اليوم إنه عقب انهيار الأرضي الذي تسببت به الأمطار الغزيرة في منطقة سوواوا بإقليم غورونتالو ومحاصرة عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون قرب المنجم تم استئناف جهود البحث عن المفقودين بعد توقفها مؤقتاً بسبب الأمطار الغزيرة مشيراً إلى أن” نحو/400/ عامل إنقاذ يشاركون في العملية بدعم من مروحية”.

ولفت إلى “العثور حتى الآن على /66/ ناجياً رغم الصعوبات التي تواجه عملية الإنقاذ بسبب الوحل واضطرار بعض العمال للسير أكثر من 20 كيلومتراً للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي”.

وتشهد اندونيسيا انهيارات أرضية بصورة متكررة ويزيد من خطورتها في كثير من الأحيان إزالة الغابات وأنشطة التنقيب المخالفة للقانون في مناطق نائية يصعب على السلطات ضبط مثل هذه الأنشطة فيها.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 12 شخصاً وفقدان18 آخرين جراء الانهيار الأرضي.

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