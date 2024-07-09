عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بخان يونس

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة جديدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة عبسان الكبيرة شرق المدينة ما أدى لاستشهاد /25/ فلسطينياً وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 277 على القطاع إلى 38243 شهيداً و88033 جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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