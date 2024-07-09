الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء سديمية حارة ومغبرة في المناطق الشرقية

دمشق- سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحوا بشكل عام وحاراً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها /55/ كم/سا مثيرة للغبار في المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 39 / 25

المنطقة الجنوبية 36 / 22

المرتفعات الجبلية 31 / 20

المنطقة الوسطى 38 / 25

المنطقة الساحلية 33/ 25

المنطقة الشمالية 41/ 25

منطقة الجزيرة 42 / 27

المنطقة الشرقية 43/ 28

منطقة البادية 41/ 26/ .

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