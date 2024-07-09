روسيا والهند: حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية

موسكو-سانا

شددت روسيا والهند على ضرورة التوصل لحل سلمي للصراع الدائر حول أوكرانيا دبلوماسياً وبمشاركة جميع الأطراف، كما أعربتا عن دعمهما لجهود الوساطة.

وذكرت روسيا اليوم أن البيان المشترك الصادر عقب القمة السنوية الروسية الهندية الثانية والعشرين أكد أهمية الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للصراع حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، وبمشاركة الجانبين ومرحبا بالمقترحات الخاصة بالوساطة والمساعي الحميدة الرامية للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة.

بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو استعداد الهند لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للصراع حول أوكرانيا، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب موسكو الأمنية.

ويصر نظام كييف وبدعم غربي على مواصلة الحل العسكري رافضاً الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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