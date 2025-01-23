شاب يعرف الزوار بعالم الطيور والحيوانات الأليفة ضمن معرض الزهور الدولي

دمشق-سانا

وجد الشاب عبد اللطيف إبراهيم غريبي أن مشاركته في معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44 المقام حالياً في حديقة تشرين بدمشق فرصة جيدة للتعريف بعالم الطيور والحيوانات الأليفة، وإيجاد سوق للتصريف.

وخلال حديثه لـ سانا الشبابية أشار غريبي إلى أن مشاركته هي الأولى، حيث يعرض مختلف أنواع الطيور “الجنة وعاشق ومعشوق وهاجمورو والكنار والكروان والفري”، إضافة إلى سمك الزينة والقطط الأجنبية مثل نوعي هيملايا وشيرازي، إلى جانب الأرانب والصيصان البلدية والأجنبية.

ولفت غريبي إلى أنه يشهد إقبالاً كثيفاً من زوار المعرض والمهتمين بالطيور والحيوانات الأليفة، حيث يشرح لهم طريقة تربية كل نوع منها والغذاء المناسب لها.

وقال غريبي الذي امتهن هذه المهنة منذ أكثر من عشرين عاماً: “إن الطيور والحيوانات الأليفة تستهويه منذ الطفولة وتعلم من والده طريقة تربيتها والاعتناء بها، وطور عمله تدريجياً ليشمل مستلزمات الطيور والإكسسوارات وذلك بمحله الكائن في جديدة عرطوز”.

وأضاف: إن مشروعه يؤمن له دخلاَ مادياً يعيش منه ويسهم في تحسين وضعه الاقتصادي، لافتاً إلى جملة من الصعوبات التي يعاني منها كارتفاع أسعار الطيور والحيوانات الأليفة إلى أكثر من أربعة أضعاف، وارتفاع أسعار مستلزمات تربية الطيور ما ينعكس على المواطن.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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