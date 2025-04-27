المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالقذائف المدفعية والصواريخ خمسة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي محققة إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في سلسلة بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا بقذائف المدفعية موقع المرج للعدو الإسرائيلي”.

كما استهدفت المقاومة بصاروخ موجه سلسلة التجهيزات التجسسية المستحدثة المرفوعة على ونش فى موقع حدب يارين للعدو الاسرائيلي ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

وأعلنت المقاومة استهدافها لمبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين واستهدافها برشقات صاروخية مقر قيادة الفرقة 210 التابع للعدو الإسرائيلي في قاعدة نفح.

وفي بيان آخر ذكرت المقاومة أنها استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة كفركلا.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أيضاً أمس خمس عمليات استهداف نوعية ضد مواقع قوات العدو الإسرائيلي وانتشار جنوده في شمال فلسطين المحتلة والمناطق الحدودية الجنوبية اللبنانية محققة فيها إصابات مباشرة.