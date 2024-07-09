التعليم العالي تصدر الإعلان الأول لصندوق دعم البحث العلمي لعام 2024

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإعلان الأول لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي لعام 2024 ضمن محوري “الزراعة والغذاء والبيئة” و”العلوم الاقتصادية والاجتماعية”، بهدف استقطاب مشاريع الأبحاث في الجامعات السورية الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات البحثية السورية.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه شروط قبول البحث للدعم المالي وهي: أن يكون البحث العلمي ذا قيمة علمية مضافة وله نتائج تطبيقية وتنموية وجدوى اقتصادية، بحيث يمكن الاستفادة منه في إحدى الجهات العامة أو الخاصة وكذلك دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية.

ومن الشروط أيضاً وفق إعلان الوزارة أن يقترن البحث العلمي بالنشر العلمي الداخلي أو الخارجي، وأن يكون مقدم طلب الدعم المالي حاصلاً على شهادة دراسات عليا “دكتوراه”، وأن يكون منتمياً إلى إحدى المؤسسات البحثية العلمية، مبينة أنه يمكن تقديم طلب الدعم المالي لمشروع بحثي من قبل فريق من الباحثين على أن يكون على رأسهم باحث رئيس مستوف للشروط آنفة الذكر.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للباحثين الاستفادة من البنى التحتية العلمية المتوافرة لدى المراكز والهيئات البحثية الأخرى “كالمخابر والتجهيزات” والخبرات في حدود الإمكانات المتوافرة، ولا يحق للباحث الرئيس التقدم إلى أكثر من مشروع بحثي واحد ضمن الإعلان، وأن يكون البحث موضوع الدعم أصيلاً وأن يتعهد الباحث بذلك.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقدم بطلباتهم شخصياً إلى مديرية البحث العلمي في الإدارة المركزية بدمشق، اعتباراً من الرابع عشر من شهر تموز الجاري ولغاية التاسع عشر من شهر أيلول القادم.

ويعمل صندوق دعم البحث العلمي على تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات، لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية، إضافة إلى دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني.‏

هيلانه الهندي

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