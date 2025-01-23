المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قنصوا جندياً للعدو الإسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

الخميس / 23 / 01 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
وزير الخارجية البيلاروسي يؤكد دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا
2025-01-23
وصول طائرتي مساعدات قطرية وسعودية إلى مطار دمشق الدولي
2025-01-23
الخارجية العراقية: استقرار سوريا عاملٌ حيويٌّ للأمن الإقليمي
2025-01-23
وصول أول طائرة ركاب تركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً
2025-01-23
بعد توقف 13 عاماً… انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا
2025-01-23
تركيا تجدد دعمها لسوريا في ضمان سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
2025-01-23
الاتحاد الأوروبي: نأمل بالتوصل لاتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا
2025-01-22
محليات
اتحاد الصحفيين يدين جريمة اغتيال المصور إبراهيم عجاج ويدعو إلى محاسبة الجناة
2025-01-23
استبدال خليّة كهربائية في محطة تحويل مشتى الحلو باستطاعة 20 ك.ف
2025-01-23
انطلاق حملة تشجير في البسيط بريف اللاذقية الشمالي
2025-01-23
وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يجتمع بوفد من العشائر العربية
2025-01-23
استعداداً لموسم الري… تعزيل وصيانة نحو 15 كم من شبكة ري حمص – حماة
2025-01-23
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل الأمطار
2025-01-23
وزارة الإعلام تدين اغتيال مصور سانا إبراهيم عجاج
2025-01-23
رياضة
بشيكتاش التركي يتخطى بلباو الإسباني وينعش آماله في الدوري الأوروبي
2025-01-22
الدورة الودية في إندونيسيا محطة أخيرة لمنتخب سوريا الشاب تحضيراً للنهائيات الآسيوية
2025-01-21
استعداداً للنهائيات الآسيوية.. منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يتعادل مع نظيره القطري سلباً
2025-01-19
بهمة كبيرة وإرادة قوية… منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يتحضر للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-01-19
نتائج مميزة لمنتخب سوريا للأشبال بكرة المضرب ببطولة غرب آسيا
2025-01-19
استعداداً لبطولة غرب آسيا للناشئات… منتخب سوريا بكرة القدم يقيم معسكراً تدريبياً في حلب
2025-01-18
استعداداً للنهائيات الآسيوية.. منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتعادل مع نظيره الأوزبكي سلباً
2025-01-17
اقتصاد
تنظيم 12 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز المخالفة في المحافظات
2025-01-23
تاميكو تنتج 35 صنفاً دوائياً وتخطط لإنتاجٍ تصل قيمته إلى 268 مليار ليرة
2025-01-23
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تعفي خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة
2025-01-22
القيمة المضافة لمنتجات خلية النحل تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعماً للأسر الريفية الفقيرة في ندوة علمية لـ أكساد
2025-01-22
غرفة صناعة غازي عنتاب التركية: صادراتنا إلى سوريا زادت بنسبة 8 بالمئة العام الماضي
2025-01-22
الذهب عند أعلى مستوى في 11 أسبوعاً
2025-01-22
التجارة الداخلية: منع نقل الدقيق التمويني إلا بموجب وثيقة رسمية
2025-01-22
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
القادري: إلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل لضمان الالتزام بالقوانين
وصول أول طائرة ركاب تركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً
وزارة الإعلام تدين اغتيال مصور سانا إبراهيم عجاج
الشيباني: العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا والاقتصاد فيها سيكون منفتحاً
المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قنصوا جندياً للعدو الإسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة
2024-07-09
2024-07-09
hadeil
سابق
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “TBG” قوة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة وتشتبك معها بالأسلحة الرشاشة وتوقع افرادها بين قتيل ومصاب
التالي
وئام رومية… طفلة تعزف لحن الحياة من كرسي متحرك
انظر ايضاً
جولة رقابية لوزارة الصحة على معمل يونيفارما للصناعات الدوائية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved