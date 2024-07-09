اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين تطالب بوقف العدوان على غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم التقاعس في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية بشكل فوري.

وأدانت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا قصف الاحتلال للمرافق الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء في القطاع والتي كان أحدثها قصف مدرسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية ومدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأونروا، ما أسفر عن ارتقاء العشرات، كما أدانت إجبار الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين على إخلاء مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأوضحت اللجنة أن الوضع الصحي كارثي في القطاع جراء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال منذ 10 أشهر، إضافة لمنعه إدخال المساعدات الطبية ما يهدد حياة الكثير من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة، مناشدة كنائس العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتها للعمل من أجل وقف حرب الإبادة.

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