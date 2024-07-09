خبراء أمميون: ما تقوم به “إسرائيل” من تجويع الفلسطينيين في غزة شكل من الإبادة الجماعية

جنيف-سانا

أكد خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان أن حملة التجويع التي تقوم بها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شكل من الإبادة الجماعية وتسببت في انتشار المجاعة، داعين المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى القطاع وإنهاء الحصار الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن الخبراء قولهم: إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء القطاع وأن موت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد ذلك، لافتين إلى أن العدوان أسفر عن إضعاف المنظومة الصحية والاجتماعية في القطاع بشكل خطير.

وتوفي أمس طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بسبب المجاعة والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 41.

وأكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى القطاع وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً، وذلك في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهالي القطاع للشهر العاشر على التوالي.

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