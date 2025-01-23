المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “TBG” قوة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة وتشتبك معها بالأسلحة الرشاشة وتوقع افرادها بين قتيل ومصاب