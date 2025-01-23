جراء ادعاءاته المضللة بشأنها.. الصين تدين تصريحات أمين عام “الناتو”

بكين-سانا

أدانت الصين اليوم بشدة ادعاءات حلف “الناتو” ضدها بعد اتهامها من قبل أمين عام الحلف “ينس ستولتنبرغ” بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في تصريح: إن “الناتو يدعي أنه منظمة إقليمية ودفاعية، فيما يواصل توسيع قواته خارج حدوده ويثير الاشتباكات وينخرط في أعمال ترهيب”، لافتاً إلى أن “ما يسمّى بأمن الناتو يأتي على حساب أمن دول أخرى حيث أدت أفعاله إلى مخاطر أمنية عالية جداً على العالم والمنطقة”.

وشدد جيان على أن بلاده تعارض التشهير والهجمات التي يشنها حلف الناتو ضدها انطلاقاً من رغبة من يقف وراءها في رمي مسؤولياتهم على الآخرين، داعياً الحلف إلى التوقف عن خلق أعداء وهميين في كل مكان.

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ قبل ساعات من قمة الناتو في واشنطن، حيث يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن على مدى 3 أيام اعتباراً من اليوم قادة دول الحلف وكذلك قادة أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

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