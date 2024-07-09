القوات الروسية تحرر قرية جديدة في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت بلدة ياسنوبرودوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية واستهدفت بأسلحة عالية الدقة اجتماعاً لقادة عسكريين أوكرانيين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحرير بلدة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة ونفذت خلال النهار ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين، وتم تحقيق هدف الضربة.

ودمرت القوات الروسية 4 راجمات صواريخ هيمارس أمريكية كانت معدة لاستهداف القرم وقضت على 35 خبيراً أجنبياً أشرفوا عليها وعززت مواقعها على أكثر من محور وصدت هجمات مضادة، كما تمكنت من القضاء على 2160 عسكرياً أوكرانياً.

واستهدفت المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة الروسية راداراً ومنصتي “إس 300” ومستودعاً لتجميع المسيرات الأوكرانية، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و97 مسيرة أوكرانية.

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