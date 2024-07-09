في ندوة لوزارة الصحة… دور الإعلام في التوعية والتعريف بالمرحلة الثانية من حملة اللقاح الشاملة

دمشق-سانا

تفعيل دور الإعلام في التعريف بحملة اللقاح الوطنية الشاملة وأهمية متابعة الأطفال المتسربين من اللقاح والتحضير للمرحلة الثانية من هذه الحملة التي ستنطلق في الـ 21 من الشهر الجاري أبرز محاور الندوة التي نظمتها وزارة الصحة اليوم وخصصتها للصحفيين بمختلف الوسائل الإعلامية، وذلك في فندق (لافاندا) بالمزة بدمشق.

مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي بينت خلال الندوة أن الهدف العام لبرنامج التلقيح الوطني خفض معدل المراضة والوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات، إضافة إلى الوقاية من الأمراض المشمولة باللقاح، مشيرة إلى أن الجولة الثانية من الحملة التي حملت هذا العام شعار / لقحوا أطفالكم الآن.. ليبقوا بأمان/ تهدف إلى رفع نسبة التغطية لجميع اللقاحات، والحفاظ على خلو سورية من الأمراض التي يغطيها برنامج التلقيح الوطني.

وأوضحت الطرابيشي أنه سيتم تنفيذ الجولة الثانية من الحملة لمدة خمسة أيام وتهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتم الوصول إليهم خلال الجولة الأولى وتزويد الأطفال المتسربين بشكل عام باللقاحات مع تزويد الأطفال الذين لم يتلقوا أي لقاح روتيني المكتشفين من الجولة الأولى بالجرعات الثانية من الخماسي والشلل العضلي و/إم إم آر/ وباقي اللقاحات حسب العمر وتزويد الأطفال بفيتامين /إي/ بجرعات تناسب فئتهم العمرية.

ووفق الدكتورة الطرابيشي يتجاوز عدد الأطفال المشمولين بالحملة المليونين و800 ألف طفل دون الخمس سنوات، ومن المتوقع أن يصل عدد المتسربين من اللقاح خلال الجولة الثانية إلى أكثر من 350 ألف طفل، مؤكدة أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني وفعال وموصى به من منظمة الصحة العالمية.

من جانبها تحدثت معاون مدير برنامج التلقيح الوطني بالوزارة ومسؤولة الترصد والأمراض المشمولة باللقاح الدكتورة لمياء أبو عجاج عن تعليمات وآلية العمل بالجولة الثانية ورسائل حملة التلقيح المطلوب إيصالها عبر وسائل الإعلام بما يضمن تحقيق أهداف الحملة.

بدورها شددت مسؤولة التواصل في برنامج اللقاح الوطني الدكتورة منال كامل على دور الإعلام في إيصال رسائل الحملة لجهة التوعية وتعزيز دور الأهل في حماية أبنائهم وتسليط الضوء على أهمية تلقيح الأطفال ونشر التوعية المجتمعية بأهمية اللقاحات لضمان سلامة وصحة الأطفال ودعم جهود وزارة الصحة في رفع نسب التغطية في ظل التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من حملة اللقاح الوطنية الشاملة نفذت في الـ 21 من نيسان الماضي والمرحلة الثانية ستنطلق في الـ 21 من الشهر الجاري بمختلف المحافظات، وستستمر حتى الـ 25 منه في 992 مركزاً صحياً ثابتاً و280 مركزاً محدثاً من خلال 1087 فريقاً جوالاً يغطون مختلف المناطق ويشارك فيها 11000عامل صحي.

بشرى برهوم و راما رشيدي

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