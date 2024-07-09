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38243 شهيداً منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

2024-07-09

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 50 شهيداً و130 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 277 على القطاع ارتفع إلى 38243 شهيداً و88033 جريحاً، فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 28 فلسطينياً، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة.

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