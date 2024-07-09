الأمم المتحدة تندد بأوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة

نيويورك-سانا

نددت الأمم المتحدة بالأوامر الأخيرة التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي للإخلاء الجماعي لسكان مدينة غزة، معتبرة أنها “تصرفات مروعة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قوله: “إن أوامر الإخلاء الجديدة صدرت بحق المدنيين الذين تم تهجير الكثير منهم قسراً عدة مرات، ونزوحهم إلى مناطق تشهد عمليات عسكرية للقوات الإسرائيلية وتسجل فيها حالات قتل وإصابة لمدنيين”.

وأضاف المكتب: إن “سكان غزة الذين طلب منهم مغادرة وسط مدينة غزة إلى الغرب أمس وجدوا أنفسهم في منطقة قتال عندما كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها في جنوب وغرب مدينة غزة، مستهدفة المناطق نفسها التي أصدرت تعليمات للناس بالانتقال إليها”، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الأشخاص اضطروا إلى الفرار هرباً من القصف.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي أول أمس من سكان مدينة غزة الانتقال إلى دير البلح التي أكد مكتب الأمم المتحدة أنها “مكتظة أصلا بالفلسطينيين النازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي غير آبه بالإدانات والمواقف الدولية المنددة بجرائمه ومجازره التي أدت إلى سقوط نحو أربعين ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين، إضافة إلى دمار هائل في القطاع.

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