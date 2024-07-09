تراجع طفيف في أسعار النفط

لندن-سانا

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً في التعاملات المبكرة اليوم، بعد أن أسفر ضرب الإعصار بيريل لمركز رئيسي لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية عن أضرار أقل من المتوقع.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت أربعة سنتات إلى 85.71 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 82.28 دولاراً.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج يبدو أن المصافي الكبرى على طول الساحل الأمريكي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.

وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر تعطل الإمدادات في تكساس، حيث يتم إنتاج 40 بالمئة من النفط الخام الأمريكي.

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