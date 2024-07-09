انخفاض سعر الذهب محلياً 5 آلاف ليرة

دمشق-سانا

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك عن السعر الذي سجله أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 981 ألف ليرة، وسعر شراء 980 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار18 سعر مبيع 840857 ليرة، وسعر شراء 839857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 35 مليوناً و 200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 8 ملايين و110 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيوآر، ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، وإن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوي على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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