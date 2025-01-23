القوات الروسية توقع خسائر بخط الدفاع الأوكراني في اتجاه أوريخوف

موسكو-سانا

حققت القوات الروسية تقدماً في هجماتها على خط المواجهة في زابوروجيه، وأوقعت خسائر كبيرة بخط دفاع القوات الأوكرانية باتجاه أوريخوف بالمقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن عضو مجلس إدارة زابوروجيه ورئيس الحركة الشعبية (نحن مع روسيا) فلاديمير روغوف قوله: إنه “نتيجة للضربات المكثفة التي قام بها طيراننا ومدفعيتنا في الخطوط الأمامية تعرض خط دفاع العدو في اتجاه أوريخوف لأضرار جسيمة”، مضيفاً: إن “قواتنا تمنع المسلحين الأوكرانيين من بناء تحصينات ومواقع دفاعية موثوقة هنا”.

ومقاطعة زابوروجيه تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءاً من روسيا بعد استفتاء أجري في أيلول من عام 2022، وفي الوقت الحالي يقع أكثر من 70 بالمئة من المقاطعة تحت السيطرة الروسية، أما الباقي بما في ذلك المركز الإقليمي (مدينة زابوروجيه)، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية.

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