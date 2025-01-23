إصابة واعتقال فلسطينيين شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل اثنان اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، كما داهمت عدداً من المنازل وخربت محتوياتها، واعتقلت طفلاً وشاباً.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وهدمت غرفة في أرض زراعية.

وأصيب أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قواته مناطق متفرقة بالضفة.

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