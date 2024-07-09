اختتام فعاليات المخيم الترفيهي الثاني لرواد طلائع البعث بطرطوس

طرطوس-سانا

اختتمت اليوم في طرطوس أنشطة المخيم الترفيهي الثاني لرواد طلائع البعث بشعلة الختام وفقرات شعرية وحفلة سمر لرواد المناشط الموسيقية على أن يغادر الرواد المشاركون إلى محافظاتهم صباح يوم غد.

رئيس مكتب التنظيم والإعداد في فرع طلائع البعث بطرطوس وقائد دورة المخيم الثاني عدنان إبراهيم لفت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المخيم الثاني انطلقت فعالياته في السادس من الشهر الجاري وشارك فيه 127 رائداً تضمن برنامجاً ترفيهياً منوعاً ضم أنشطة رياضية وسباحة وعروضاً فنية ورحلات سياحية تعارف الرواد فيه على رفاق جدد وتعلموا من مواهب بعضهم بعضاً.

بدورها رئيسة مكتب الفنون الجميلة والثقافة والإعلام بفرع طرطوس نسرين العيسى أوضحت أن المخيم يأتي ضمن خطة منظمة طلائع البعث ليكون لمة فرح للحاصلين على الريادة بمختلف اختصاصات المكاتب ( فنون جميلة – تقانة وإعلام – مسرح وموسيقا) العام الماضي وتجسيداً لدورها في كشف وصقل وتنمية مواهب الأطفال لإبرازها وتقديمها بشكل هادف.

وأثنى رئيس مكتب الثقافة والإعلام من فرع طلائع حلب حسام داوود على حسن تنظيم وإدارة المخيم.

ورأى عدد من الرواد المشاركين ومنهم ذو الفقار جامع وورد فطوم وحيدرة إسماعيل وزين الشام وإليانا بربير أن المخيم نشاط اجتماعي منظم مارسوا فيه هواياتهم المحببة كفريق واحد متمنين إقامته بشكل سنوي ليتسنى لكل الرواد في كل عام زيارة جزيرة أرواد ومشاهدة قلعتها وبقايا السور الفينيقي والتعرف أكثر على البيئة الساحلية البحرية ومعالمها الطبيعية الغنية.

يشار إلى أن المخيم الذي أقامته منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارة السياحة في التاسع والعشرين من شهر حزيران الفائت وعلى مرحلتين الأولى والثانية شارك فيه 265 رائداً طليعياً من كل المحافظات السورية.

فاطمة حسين

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