مشاركون في معرض “سيربترو 2024”: فرصة للمستثمرين لتبادل الخبرات

دمشق-سانا

يقدم معرض سورية الدولي الخامس للبترول والغاز والطاقة “سيربترو 2024” أحدث ما تنتجه الصناعة النفطية ومستلزماتها، وكذلك الخدمات الخاصة بأعمال التنقيب والدراسات والاستشارات من خلال نخبة من الشركات المحلية والعربية والأجنبية والمختصين والخبراء بهذا المجال.

المهندس رائد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة “إيبلا” للنفط والغاز بين في تصريح لـ سانا أن هذه هي المشاركة الخامسة في المعرض الذي يعتبر فرصة للمستثمرين والمهتمين في مجال النفط من أجل تبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا النفط والكفاءات الموجودة على مستوى العالم.

مدير المشاريع الخارجية في شركة مصفاة عابدان من وزارة النفط الإيرانية سعيد هاشم قال: نعرف بالمشاريع الخارجية الإيرانية والخدمات الفنية والهندسية والصيانة في هذا المجال، وكذلك خدمات إعادة التأهيل والوحدات الإنتاجية والمنتجات النفطية، مبيناً أن إيران لديها تجارب تكنولوجية عالية المستوى فيما يتعلق بهذا الأمر وتستطيع تصدير الخدمات الفنية الهندسية إلى سورية، وكذلك المساعدة في مجال إنشاء المصافي وتنفيذ مشاريع في الوحدات الإنتاجية.

مدير عام شركة “أساس” للمقاولات المهندس مهند جعفر أكد أن المعرض يقدم منصة مثالية للتواصل المباشر مع الجهات المشاركة والزوار، ويمنح الشركة فرصة لعرض خدماتها وإمكانياتها الواسعة وإلقاء الضوء على المشروعات التي نفذتها خلال الظروف الصعبة، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات عدة من خلال تنفيذها لمشروعات ذات أهمية استراتيجية تخدم مرحلة إعادة الإعمار والصناعة النفطية بشكل عام.

نايف أبو زينة مدير عام شركة “ناز” لخدمات النفط والغاز قال: نشارك في المعرض للسنة الثالثة ونختص بتقديم الخدمات للحقول النفطية والغازية ولدينا شراكات واتفاقيات مع شركات روسية وإيرانية وعربية، معتبراً أن المشاركة في المعرض محطة أساسية للشركة لجرد أعمالها خلال السنة الماضية ووضع خطتها للسنة القادمة فيما يتعلق بالمشاريع، إضافة إلى التواصل مع الشركات المماثلة في الأمر الذي يعزز الثقة في السوق السورية بما يخدم إعادة تأهيل القطاع وبناء ما دمرته الحرب.

مدير المشاريع في مؤسسة البدر لتصنيع الزيوت المعدنية هيثم الرواس أكد حرص الشركة الدائم على المشاركة في المعرض كراعٍ رئيس بهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وخاصة تصنيع الزيوت وفقاً للمواصفات القياسية السورية والعالمية، مبيناً أن الشركة تقدم بشكل مستمر أنواعاً جديدة من الزيوت ومانعات التجمد وزيوت السيارات الشاقة.

ويرافق المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ومحاضرات علمية وعملية وورش عمل تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالاستراتيجيات والابتكارات ضمن القطاع النفطي.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc