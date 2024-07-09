الأديب المارديني يوقع روايته “صاحب الظل القصير”

دمشق-سانا

وقع الدكتور محمد عامر المارديني روايته “صاحب الظل القصير” التي جمعت بين الواقع والخيال بأسلوب فني شائق.

وعرض فيلم وثائقي تحدث من خلاله الأديب المادريني عن حياته وما واجهه من هموم وما عاشه من أفرح خلال مسيرته الأدبية التي كتب فيها رواياته وقصصه الساخرة، إضافة إلى ذكريات الطفولة وتأثره بأبويه ومعلميه ومدرسيه.

وفي كلمته تحدث المارديني عن الأفكار التي شملتها الرواية وكيف تحولت من الحدث في المقبرة إلى جريمة وكيفية كتابتها وما يصبو إليه من فكرتها.

المارديني ذكر أيضاً بعض الأدباء الذين قرأ لهم وتأثر بهم مثل محمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد السلام العجيلي وتشيخوف وغيره.

وقدم مدخلات عن الرواية الأدباء حسن حميد ومحمد الطاهر وعماد نداف في أفكار مختلفة أغنت النقاش، ووقع المادريني روايته بحضور أدباء وكتاب ومثقفين.

يذكر أن للأديب المارديني العديد من المؤلفات في الأدب الساخر.

محمد خالد الخضر

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