تطوير التعاون بين الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد اليوم مع نائب المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الإقليمي في بيروت بيتر ريد ميكر والوفد المرافق له علاقات التعاون المشتركة وآلية تطويرها في مآلات الشأن الاجتماعي والعمل.

الوزير المنجد أكد خلال اللقاء أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للوزارة في مجالات تفتيش العمل وبناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ودعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونوه الوزير المنجد بدور المنظمة في مجال تطوير التشريعات العمالية والقانون الناظم لعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون العمل لكونهما في إطار التطوير حالياً، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير منصة سوق العمل التي أطلقتها الوزارة في الأشهر الماضية.

بدوره لفت نائب المدير الإقليمي إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة لإنجاح عمل المنظمة في سورية، وتذليل العقبات التي تؤخر تطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين، مؤكداً استمرار منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم التقني والفني للوزارة ولا سيما في مجال بناء قدرات العاملين وصولاً إلى بيئة عمل لائقة.

مهند سليمان

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