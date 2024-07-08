العاملون في المطارات الفرنسية يدعون إلى إضراب عن العمل

باريس-سانا

أعلنت النقابات التي تمثل العاملين في مجموعة مطارات باريس أنها تخطط للإضراب في الـ 17 من تموز الجاري، وذلك قبل أيام من بدء دورة الألعاب الأولمبية 2024 ، وذلك لزيادة الضغط على الإدارة لتلبية المطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل.

وذكرت رويترز أن النقابات تطالب بعلاوة خاصة وموارد إضافية لجميع موظفي المطارات خلال فترة الألعاب الأولمبية التي ستصحبها زيادة كبيرة في حركة المسافرين عبر المطارات هناك.

وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الـ 26 من تموز الجاري.

وتدير المجموعة مطاري “أورلي” و”شارل ديغول” في العاصمة باريس.

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