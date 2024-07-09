المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية اليوم خمس عمليات استهداف نوعية ضد مواقع قوات العدو الإسرائيلي وانتشار جنوده في شمال فلسطين المحتلة والمناطق الحدودية الجنوبية اللبناية محققة فيهم إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في سلسلة بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة، قصف مقاتلونا بصلية صواريخ الكاتيوشا مستوطنة هغوشريم شمال فلسطين المحتلة ‌واستهدفوا بالأسلحة المناسبة مبنيين يستخدمهما جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنتي المطلة والمنارة بشمال فلسطين المحتلة”.

كما أعلنت المقاومة استهدافها بقذائف المدفعية موقع الراهب وبالأسلحة الصاروخية ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققت فيهما إصابة مباشرة.‏

كانت المقاومة الوطنية اللبنانية نفذت أمس تسع عمليات ضد مواقع وقواعد العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده.‏

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي مساء اليوم ثلاث غارات على منطقة مارون الراس خلال أقل من ساعتين، مستهدفاً بلدة مارون الراس وملقيا صاروخين جو- أرض، كما قصف طيرانه الحربي بلدة حولا.

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