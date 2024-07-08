مونودراما “سقوط الحصان” في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص

حمص-سانا

قدمت رابطة الخريجين الجامعيين في حمص اليوم عرضاً مسرحياً بأسلوب المونودراما “بعنوان سقوط الحصان” تأليف الأديب فرحان بلبل، إعداد وأداء الفنان عبد الكريم عمرين، ضمن حديقة الرابطة وسط حضور عدد من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

العرض المسرحي حاول بأسلوبه المختلف تنشيط خيال المتلقي على قاعدتي اللغة والأداء الصوتي، ليقدم صورة مشهدية جمالية إضافية، تضاف إلى الجهد الإبداعي للمؤلف والمعد.

وتعتبر مونودراما “سقوط الحصان” إحدى مسرحيات بلبل الخمس التي صدرت العام الماضي عن اتحاد الكتاب العرب، ضمن كتاب يحمل عنوان “خمس مسرحيات للضحك الأسود”.

ورأى الفنان عبد الكريم عمرين أن الهدف الأساسي من مسرح الطاولة يكمن في إحياء اللغة وعلاقتنا بها، وما تنتجه من معان وأخيلة بعد أن سرقت الصورة خيال الإنسان وتفكيره في قنوات التواصل الإجتماعي، لافتاً إلى أن العرض محاولة لإحياء المتلقي من خلال القص الفني للمؤدي الذي يروي الحكاية.

رشا محرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc