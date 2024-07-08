خمسة مراكز متقدمة لقوى السويداء في بطولة الجمهورية للنخبة للناشئين والناشئات

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء بألعاب القوى خمسة مراكز متقدمة خلال مشاركته ببطولة الجمهورية للنخبة للناشئين والناشئات، والتي استضافتها مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وتمثلت النتائج المحققة بنيل اللاعب أغيد غانم المركز الأول بمسابقة الكرة الحديدية، ووئام الصفدي المركز الثاني برمي المطرقة، ويعرب الزرعوني المركز الثالث برمي القرص، ورنيم الغوطاني المركز الثالث بمسابقة المشي لمسافة 5 كيلومترات، وفريق التتابع المختلط المؤلف من اللاعبين أسمر كمال الدين وليث دنون وراشيل دنون وسلفانا مهنا بسباق 4 ضرب 100 متر المركز الثالث.

وذكر رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء إبراهيم زين الدين في تصريح لـ سانا أن البطولة شهدت منافسة قوية ومشاركة جيدة من المتميزين بمختلف المحافظات، مبيناً أن نتائج لاعبي السويداء المسجلة فيها كانت مقبولة.

عمر الطويل

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