كنعاني: على المجتمع الدولي الرد بشكل حاسم على المغامرات التي يقوم بها الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن شن أي عدوان على لبنان من قبل الكيان الصهيوني سيؤدي إلى عدم الاستقرار وسيؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين، موضحاً أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الرد بشكل حاسم على مثل هذه الأعمال المغامرة.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي اليوم: إن “الشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان عازمون على الدفاع عن بلدهم، كما أن المقاومة ستدافع عن لبنان أكثر من أي وقت مضى”، لافتاً إلى أن إيران لن تتردد في دعم هذا البلد في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالمحادثات المحتملة بين إيران وأمريكا، قال كنعاني: إن “قنواتنا الدبلوماسية مفتوحة بمختلف الطرق للتفاوض مع كل الأطراف”، موضحاً أن الحكومة الإيرانية ستستخدم كل طاقتها لضمان المصالح الوطنية حيث كانت خطة العمل المشترك الشاملة “الاتفاق النووي” نتيجة لعملية دبلوماسية وحاولنا إحقاق حقوق الشعب الإيراني بهذه الطريقة.

وحول الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال كنعاني: إن إجراء جولتين انتخابيتين في أسبوعين متتاليين بعد 50 يوماً من استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومشاركة الشعب فيهما يدل على عمق وترسيخ ومأسسة الديمقراطية في إيران.

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