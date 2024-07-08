نزوح الآلاف جراء عواصف ضربت جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

أعلنت بلدية كيب تاون في جنوب إفريقيا نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم على أطراف المدينة جراء العواصف المدمرة التي ضربتها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البلدية قولها: إن “العواصف دمرت ما يقرب من 1000 منزل في المخيمات العشوائية في بلدة خايليتشا على مشارف كيب تاون”، موضحة أن هذه العواصف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 30 ضاحية، كما غمرت مياه الأمطار مناطق أخرى”.

وأشارت إلى أنه تتم مراقبة مستويات السدود وتفريغ جزء منها بشكل متحكم فيه تحسباً لارتفاع مستوياتها مع استمرار الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، فيما يتأهب فريق تنسيق الكوارث في كيب تاون لمواجهة أي طارىء.

بدوره، أكدت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا أنه “من المتوقع أن تتعرض كيب تاون والمناطق المحيطة بها لجبهات باردة متعددة حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل ما من شأنه أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات”، وعادة ما تكون المناطق الأكثر تضرراً هي “العشوائيات الواقعة على أطراف ثاني أكبر مدن جنوب إفريقيا”.

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