ريابكوف: روسيا ترفض الانخراط بمفاوضات حول الحد من التسلح مع واشنطن بسبب سياساتها العدائية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا ترفض حالياً الانخراط مع الولايات المتحدة بمفاوضات حول الحد من التسلح بسبب السياسات العدائية التي تظهرها واشنطن تجاه موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله في حديث لمجلة انترناشيونال افيرز: “لا وجود حالياً لأساس من أجل إطلاق حوار بين الجانبين الروسي والأمريكي، ولا تصل الأمور حتى إلى مناقشات في هذا المجال، وذلك نتيجة مسار السياسة العدائية لواشنطن”، مضيفاً: “ليس بمقدور موسكو عقد حوار بشأن الحد من التسلح مع أي بلد يرغب بشكل علني بإلحاق الهزيمة الإستراتيجية بها”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه سينتهي العمل باتفاقية الخفض من الأسلحة الإستراتيجية “نيو ستارت” قريباً، لافتاً إلى أنه تم تعليق العمل بهذه الاتفاقية بسبب رفض الجانب الأمريكي التفاوض حول تمديدها.

وأضاف: إن “الأمريكيين لم يظهروا بوضوح بعض التغيير نحو الأفضل في سياساتهم، كما يصرون على الاستمرار في سياسة التخويف من روسيا بشكل لا حدود له”، مبيناً أنه إذا تم تغيير هذه السياسات يمكن أن يكون هناك حوار حول الاستقرار الإستراتيجي.

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