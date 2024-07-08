ماكرون يطلب من رئيس الوزراء البقاء في منصبه

باريس-سانا

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم من رئيس الوزراء غابرييل أتال البقاء في منصبه حالياً من أجل “ضمان استقرار البلاد”، حسب وصفه.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أتال قدم استقالته لماكرون بعد يوم من خسارة الائتلاف الذي يقوده الرئيس الفرنسي في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن الرئيس “طلب منه الاستمرار في مهامه في الوقت الحالي من أجل ضمان الاستقرار في البلاد”.

وكانت جرت أمس عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية “مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي”، حيث تصدر تحالف اليسار بزعامة “الجبهة الشعبية الجديدة” بـ 182 مقعداً، أما معسكر ماكرون تحت زعامة حزب “معاً” فحصل على 168 مقعداً، بينما حصل التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 143 مقعداً.

ويتعين الآن على الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء جديد، والذي سيحتاج إلى تأمين دعم البرلمان الجديد.

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