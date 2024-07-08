ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال جنوب مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بمدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلين جنوب المدينة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 12، فيما لا تستطيع طواقم الإنقاذ والإسعاف التحرك بالمدينة لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بسبب شدة القصف.

وتوغلت قوات الاحتلال في حي تل الهوى ومنطقة الصناعة والجامعات والأطراف الجنوبية لحي الرمال وسط قصف كثيف، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من تلك المناطق باتجاه الأحياء الشمالية الغربية بالمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد الضحايا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 38153 شهيداً و87828 جريحاً.

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