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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

2024-07-08

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

– ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال جنوب مدينة غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان و5 جرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة.

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