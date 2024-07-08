تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في أيلول القادم.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2386.58 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2393.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى31.15 دولاراً للأوقية والبلاتين 0.3 بالمئة إلى 1024 دولاراً للأوقية والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.78 دولاراً للأوقية.

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