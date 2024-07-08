إندونيسيا.. مصرع 12 شخصاً وفقدان 18 جراء انهيار أرضي في منجم للذهب

جاكرتا-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم وفقد 18 آخرون، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وأفاد رئيس وكالة الإنقاذ المحلية باسارناس وفقاً لوكالة رويترز بأن انهياراً أرضياً وقع أمس في منجم للذهب في منطقة سوواوا بإقليم غورونتالو ما تسبب في مصرع 12 شخصاً من عمال المنجم وفقدان 18 آخرين يتم البحث عنهم رغم وجود الطين الكثيف واستمرار هطول الأمطار في المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا في أيار الماضي.

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