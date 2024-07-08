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السورية للطيران: تنفيذ 97 رحلة جوية ذهاباً وإياباً خلال موسم الحج

2024-07-08

دمشق-سانا

أوضحت وزارة النقل أنها نفذت خلال موسم الحج لهذا العام 97 رحلة جوية ونقلت 11 ألف حاج وحاجة ذهاباً على مقطع دمشق -جدة والعودة على مقطع المدينة المنورة- دمشق.

وبينت الوزارة في منشور بصفحتها على الفيسبوك أن الدفعة الأخيرة من الحجاج السوريين وصلت أمس إلى مطار دمشق الدولي على متن أجنحة السورية للطيران قادمة من مطار المدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أشار مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السورية المهندس حاتم كباس إلى الجهود التي بذلتها كوادر السورية للطيران وإبدائهم روح المسؤولية والوطنية على مدار شهرين، والتي تعد مثالاً على إخلاصهم لعملهم وللمؤسسة ولوطنهم الذي يعود إلى واجهة الإنجازات.

ولفت كباس إلى الجهود التي بذلتها وزارتا الأوقاف والنقل ولجنة الحجاج ووكيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية في المملكة العربية السعودية وكوادر الهجرة والجوازات والسياحة والمالية والجهات المعنية في المطار لإنجاح موسم الحج لعام 2024 .

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