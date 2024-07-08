من المعرض المشترك للفنانين رزق الله حلاق وإيمان الحسن (رؤيا..جدل)

الإثنين / 8 / 07 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
خلال تقبله أوراق اعتماد سفير سورية… رئيس لاوس يؤكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين
2024-07-07
فلورين: العلاقات بين رومانيا وسورية إستراتيجية وقائمة على الصداقة المتينة
2024-07-07
منظمة الطيران المدني العربية تنتخب سورية عضواً في لجنة السلامة الجوية
2024-07-06
العلاقات السورية الهندية وسبل تطويرها… محور لقاء المهندس عرنوس وأحمد
2024-07-06
بمشاركة إعلاميين من 11 دولة.. دورة تدريبية لبرنامج (آيتك) في مدينة كولكاتا الهندية
2024-07-06
سورية تشارك في الأولمبياد الدولي لجامعة موسكو للفيزياء والتكنولوجيا
2024-07-05
الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
2024-07-05
محليات
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في المنطقة الشرقية
2024-07-07
تركيب وحدات إنارة شمسية في مدينة بصرى الشام
2024-07-07
فعاليات فنية وترفيهية في حمص لأطفال مركز أنا وطفلي والجمعية السورية لمكافحة السرطان
2024-07-07
مطالب فلاحي ريف دمشق من المرشحين إلى انتخابات مجلس الشعب
2024-07-07
حرفة النجارة تعود إلى مدينة داريا لتستعيد ألقها مع عودة الخدمات والبنى التحتية
2024-07-07
كيفية تحقيق الإيرادات عبر المنصات الإلكترونية… في ورشة عمل بدمشق
2024-07-07
وفاة عشرة أشخاص جراء تدهور حافلة ركاب على طريق حمص – دمشق
2024-07-07
رياضة
هاميلتون يحسم سباق جائزة بريطانيا ويفوز لمرة تاسعة قياسية
2024-07-07
هولندا إلى نصف نهائي أمم أوروبا بفوزها على تركيا
2024-07-06
إنكلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا بفوزها على سويسرا بركلات الترجيح
2024-07-06
تنافس لاعبي ثلاثة أندية في بطولة تنشيطية بالكيك بوكسينغ بالسويداء
2024-07-06
منافسات قوية في بطولة الجمهورية لرياضة قوة الرمي
2024-07-06
إسبانيا تفوز على ألمانيا وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا
2024-07-05
منتخب اللاذقية يتصدر الترتيب العام لبطولة الجمهورية للملاكمة للأشبال
2024-07-04
اقتصاد
بمشاركة أكثر من 60 شركة… افتتاح معرض سورية الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية “سيربترو 2024”
2024-07-07
تنظيم ضبط تمويني بحق سيارة تقوم ببيع الخبز دون اعتماد رسمي
2024-07-07
حصاد 1100 هكتار مزروعة بمحصول الحمص في درعا
2024-07-07
متابعة واقع عدد من المشاريع السياحية خلال اجتماع لوزير السياحة في محافظة طرطوس
2024-07-06
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 16 ألف ليرة
2024-07-06
زراعة 55 هكتاراً باليانسون في منطقة الكسوة
2024-07-04
أساليب وآليات الدعم الزراعي… ندوة لوزارة الزراعة في طرطوس
2024-07-04
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
خلال تقبله أوراق اعتماد سفير سورية… رئيس لاوس يؤكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين
60 جريحاً يحققون النجاح والتفوق بامتحانات الشهادة الثانوية العامة
في اليوم الـ 275 للعدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع
التربية تصدر نتائج الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة و12 طالباً وطالبة يحصلون على العلامة التامة بالفرع العلمي
الرئيس الأسد يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
من المعرض المشترك للفنانين رزق الله حلاق وإيمان الحسن (رؤيا..جدل)
2024-07-07
من المعرض المشترك للفنانين رزق الله حلاق وإيمان الحسن (رؤيا..جدل)
2024-07-07
SAMER
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء وعدد من المفقودين والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة
التالي
من افتتاح معرض سورية الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية “سيربترو 2024”
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved