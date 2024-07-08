10 شهداء في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في جباليا

القدس المحتلة-سانا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة النزلة في جباليا ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 275 على قطاع غزة إلى 38153 شهيداً و87828 جريحاً.

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