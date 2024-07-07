طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في المنطقة الشرقية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة استمرار تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة وعشوائية مصحوبة بالعواصف الرعدية في المنطقة الشمالية والوسطى والقلمون، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الشرقية، لتثير الغبار في تلك المناطق، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 37 / 22 المنطقة الجنوبية 36 / 21 المرتفعات الجبلية 28 / 19 المنطقة الوسطى 38 / 23 المنطقة الساحلية 32 / 25 المنطقة الشمالية 39/ 25 منطقة الجزيرة 41 / 27 المنطقة الشرقية 43/ 28 منطقة البادية 40/ 25

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