لافروف: واشنطن أوصلت صواريخ كييف إلى الداخل الروسي

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن صواريخ قوات كييف لم تكن لتصل إلى المناطق الروسية، كسيفاستوبول لولا المشاركة المباشرة لواشنطن في الاستهداف وتهيئة بيانات الأقمار الصناعية لكييف.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله تعليقاً على قصف قوات كييف سيفاستوبول وغيرها من المناطق الروسية: ” من الواضح أنه لولا المشاركة المباشرة للولايات المتحدة في الاستهداف وفي إعداد وتجهيز البيانات من الأقمار الصناعية لما كانت هذه الصواريخ ستطير إلى أي مكان”.

وأوضح لافروف أن الغرب لا يزال يواصل الادعاء بأن الناتو والولايات المتحدة لا يشنان حرباً ضد روسيا، بينما واقع الأمر غير ذلك.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لم يستبعد رداً عسكرياً روسياً على الولايات المتحدة بعد اعتداء كييف بصواريخ عنقودية أمريكية على القرم مؤخراً.

وكانت قد شنت قوات كييف هجوماً يوم الـ 23 من حزيران على منشآت مدنية في مدينة سيفاستوبول باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز أتاكمس مزودة برؤوس حربية عنقودية.

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