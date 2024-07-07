الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ أمريكية في ميليتوبول

موسكو-سانا

أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية اليوم صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها قوات نظام كييف فوق مدينة ميليتوبول، وسقطت شظايا بعضها شمالي المدينة.

وذكرت إدارة مدينة ميليتوبول عبر تلغرام في بيان رسمي: “وفقاً للخدمات العملياتية تم إسقاط 5 صواريخ معادية من طراز هيمرز ميلرز فوق ميليتوبول، لكن شظايا 4 منها سقطت شمالي المدينة”، مشيراً إلى أن سقوط هذه الصواريخ تسبب باندلاع النيران في العشب الجاف في موقع الحادث.

ولفتت الإدارة إلى أن طواقم فرق الطوارئ تعمل على احتواء الحريق وتفقد الأضرار.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تحرير بلدة تشيغاري في جمهورية دونيتسك، والقضاء على 1590 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير بطارية “باتريوت” أمريكية، وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.

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